

Gizli askeri görevler için kullanılan bu insansız uzay aracı, 2023 Aralık ayında başlattığı OTV-7 misyonu sırasında yakaladığı çarpıcı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.

Peki, X-37B tam olarak nedir? Hangi görevleri üstleniyor? Ve neden ABD bu projeyi bu kadar gizli tutuyor?

X-37B: ABD’nin Gökyüzündeki Hayalet Uçağı

X-37B, ABD Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri tarafından hipersonik ve insansız uzay görevleri için geliştirilen son derece gelişmiş bir araç. Tam olarak hangi görevleri üstlendiği bilinmiyor, ancak uydu testleri, istihbarat operasyonları ve uzayda askeri üstünlük sağlama gibi kritik misyonları yerine getirdiği tahmin ediliyor.

2010’dan bu yana X-37B’nin gerçekleştirdiği önemli görevler:

📌 OTV-5 Görevi → 780 gün boyunca yörüngede kaldı.

📌 OTV-6 Görevi → 908 günle kendi rekorunu kırdı.

📌 OTV-7 Görevi → Şu an devam ediyor ve dönüş tarihi bilinmiyor.

X-37B Neden Bu Kadar Gizemli?

- Bu uzay uçağı, geleneksel uydular gibi sabit bir yörüngede kalmıyor. Yörünge değiştirerek gizli askeri operasyonlar yapabildiği iddia ediliyor.

-Uzayda uzun süre kalabilme yeteneği, onu diğer uzay araçlarından ayıran en büyük özelliklerden biri.

-Askeri istihbarat amaçlı kullanıldığı tahmin ediliyor, ancak ABD bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor.

X-37B'nin uzayda düşman uydularını gözetleme veya hatta müdahale edebilme yeteneğine sahip olduğu da iddialar arasında.

X-37B’nin çektiği ilk Dünya görüntüleri, uzay görevlerinde ne kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu gösteriyor.

ABD’nin bu teknolojiyi ilerleyen yıllarda nasıl kullanacağı büyük merak konusu.