Goldman Sachs, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının hayata geçmesiyle birlikte, ABD ekonomisinin geleceğine dair endişelerini paylaşan son Wall Street şirketi oldu.
Bankanın başekonomisti Jan Hatzius liderliğindeki ekip, pazartesi günü yayımladığı araştırma notunda, 2025 yılı için ABD GSYH büyüme tahminini yüzde 2,4’ten yüzde 1,7’ye düşürdü.
Hatzius, “Bu revizyonun nedeni, ticaret politikalarına ilişkin varsayımlarımızın önemli ölçüde daha olumsuz hâle gelmesidir” diye yazdı.