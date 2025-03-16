Washington'ın Lübnan'ın para politikasını şekillendirmede en üst düzey rol için adaylara yönelik geri bildirimi, ABD'nin beş yıldan uzun süredir devam eden mali krizin ekonomiyi çökerttiği Orta Doğu ülkesine yönelik alışılmadık derecede müdahaleci yaklaşımının son örneği.

Bu durum ayrıca ABD'nin, geçen yılki savaşta İsrail tarafından vurulmasının ardından Lübnan hükümeti üzerindeki etkisi azalan İran destekli Hizbullah'ı zayıflatmaya odaklanmaya devam ettiğini de gösteriyor.

O zamandan beri Lübnan, ABD destekli Joseph Aoun'u başkan olarak seçti ve Hizbullah için doğrudan bir rolü olmayan yeni bir kabine iktidara geldi. Bu hükümet şimdi boş pozisyonları doldurmak zorunda - Temmuz 2023'ten beri geçici bir vali tarafından yönetilen merkez bankası da dahil.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan üç Lübnanlı kaynak, biri Batılı diplomat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden bir yetkili olmak üzere, ABD'nin bu rol için bir avuç adayın profilini incelediğini söyledi .

Kaynaklar, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a, daha önce ayrıntıları açıklanmayan seçim sürecinde Washington'ın rolünü görüştüler.

Lübnanlı iki kaynak ve Trump yönetimi yetkilisi, ABD'li yetkililerin Washington'da ve Lübnan'daki ABD büyükelçiliğinde bazı potansiyel adaylarla görüştüğünü söyledi.

Görüşmeler hakkında bilgi alan Lübnanlı kaynaklar, ABD'li yetkililerin adaylara, Lübnan'ın bankacılık sistemi üzerinden "terör finansmanıyla" nasıl mücadele edecekleri ve Hizbullah'a karşı koymaya istekli olup olmadıkları gibi sorular sorduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Lübnan cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık ofisleri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Trump yönetiminden bir yetkili, görüşmelerin "normal diplomasi"nin bir parçası olduğunu, ancak ABD'nin adayların niteliklerine ilişkin rehberliğini Lübnan hükümetine açıkça ilettiğini söyledi.

Yetkili, Reuters'a "Kılavuzlar, Hizbullah'ın olmaması ve yolsuzluğa bulaşmış hiç kimsenin olmamasıdır. Bu, ekonomik açıdan önemlidir" dedi.

Yetkili, "Lübnan'da reform uygulayacak, reform talep edecek ve insanlar her zamanki gibi iş yapmaya çalıştığında göz yummayacak birine ihtiyacınız var" dedi.

REFORMDA ÖNEMLİ ROL

Lübnanlı kaynaklar, ciddi şekilde değerlendirilen adaylar arasında eski bakan Camille Abousleiman, bir yatırım şirketinin başkanı olan Firas Abi-Nassif ve kendi varlık yönetim şirketlerinin başkanları olan Philippe Jabre ve Karim Souaid'in yer aldığını söyledi.

Yeni vali, Aoun ve Başbakan Nawaf Salam'ın, Lübnan'ın 2019'da başlayan yıkıcı mali krizden çıkmasına yardımcı olmak için öncelik verme sözü verdiği ekonomik ve mali reformlarda önemli rol oynayacak.

Yaygın yolsuzluk ve iktidardaki siyasi elitin savurgan harcamalarının tetiklediği ekonomik kriz, Lübnanlıların çoğunu yoksullaştırdı, Lübnan poundunu çökertti ve bankacılık sistemini durma noktasına getirdi.

Lübnan'ın yeni hükümeti, Uluslararası Para Fonu ile bir finansman programı için görüşmelere yeniden başlamayı düşünüyor , ancak reformlar hala bir ön koşul.

Batılı ve Arap ülkeleri de , geçen yıl İsrail'in askeri harekâtı sonucu büyük bölümü harabeye dönen Lübnan'a yeniden imar desteği sağlamak için reformları şart koşuyor .

Batılı diplomat ve Trump yönetimi yetkilisine göre, ABD'li yetkililer de Suudi Arabistan ile merkez bankası başkanı adayları konusunda görüşüyorlardı.

Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Göreve gelecek vali, 2023 yılında uzun süredir başkanlık görevini yürüten Riad Salameh'in 30 yıllık görev süresinin utançla sona ermesinden bu yana bankayı denetleyen geçici vali Wassim Mansouri'nin yerini alacak.

Salameh, merkez bankası başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca büyük bir mali sihirbaz olarak görüldü ve ABD'nin desteğini aldı. ABD, Lübnan'ın daha geniş bankacılık sistemini denetlediği ve Hizbullah da dahil olmak üzere "terörist" gruplar olarak tanımlanan grupların finansmanını engelleyen ABD yasalarına uyulmasını sağladığı için bu pozisyona büyük ilgi duyuyor.

Ancak Lübnan'ın mali çöküşü Salameh'in mirasına zarar verdi.

Salameh , 2023 yılında görevinden ayrıldıktan bir ay sonra, kendisini ve ortaklarını zenginleştirmek için yolsuzluk yapmakla suçlayan ABD, İngiltere ve Kanada tarafından yaptırımlara tabi tutuldu ve Lübnan ve diğer ülkelerde mali suçlarla suçlanıyor.

Lübnan, geçen yıl finansal sistemi aracılığıyla terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki endişeleri gidermede başarısız olması nedeniyle bir finans gözlemcisinin "gri listesine" alınmıştı .