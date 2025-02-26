ABD ve Irak, yaklaşık iki yıl önce maliyet anlaşmazlıkları nedeniyle kapatılan Ceyhan-Kerkük boru hattının yeniden açılmasını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, hattın bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Irak, boru hattının başlangıçta günlük yaklaşık 185 bin varil petrol taşıyacağını açıkladı. Bu gelişme, Irak’ın boru hattını yeniden devreye sokmaya hazır olduğunu duyurmasının ardından petrol fiyatlarında baskı yarattı.

Bu görüşmeler, Başkan Donald Trump’ın düşük petrol fiyatları çağrısını yaptığı bir zamana denk geldi.

TÜRKİYE'DEN İZİN ALACAKLAR

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdülgani, ülkesinin boru hattını tekrar devreye sokmadan önce Türkiye ile teknik konular üzerinde görüşmeler yaptığını açıkladı.

Petrol taşıyan boru hattı, Irak’ın Türkiye üzerinden Akdeniz’deki Ceyhan Limanı'na petrol taşımasını sağlıyordu ancak Mart 2023’te ödeme anlaşmazlığı nedeniyle kapatılmıştı.

Yetkililer o tarihten bu yana hattın yeniden açılacağına dair farklı zamanlarda açıklamalar yapmış olsalar da süreç sonuca erişemedi. ABD, boru hattının kapanmasının hemen ardından tekrar devreye alınması yönünde baskı yapmıştı.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Küresel ekonomik büyümeye dair endişeler nedeniyle ham petrol fiyatları bu hafta yılın en düşük seviyesine geriledi.

Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılacak ihracatın ülkenin OPEC+ kotası içinde kalacağını söylese de, bu kotaya nasıl uyulacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Irak’ın geçmişte üretim kısıtlamalarına uyma konusunda zayıf bir sicili olduğu biliniyor.

Rubio ve Sudani, Irak’ın enerji bağımsızlığını artırması gerektiğini de ele aldı. Irak halen İran’dan gaz ithal ediyor. ABD, Bağdat’ın bu bağımlılıktan kurtulmasını ve Tahran’ın bölgedeki etkisinin azalmasını hedefliyor.

Görüşmede ayrıca, IŞİD'in bölgede yeniden güç kazanmasını önlemek için Irak’ın attığı adımların devam etmesi gerektiği vurgulandı.