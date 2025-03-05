ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergileri konusunda bir uzlaşma sağlanabileceğini belirtti.

Fox Business’a verdiği röportajda her iki ülkeyle de sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Lutnick, Kanada ve Meksika’nın sınır güvenliği konusunda daha fazla önlem alacaklarını ifade etti. Trump’ın, her iki ülke ile müzakereleri sürdüreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Lutnick, bu sürecin ticari ilişkilerde tamamen bir donma anlamına gelmeyeceğini ancak Trump’ın tarifelere maruz kalan ülkelerden daha fazla adım atmasını isteyeceğini söyledi.

Lutnick, "Bence Trump, 'sen daha fazlasını yap, ben de seninle ortada bir yerde buluşayım' diyecek ve yarın da konuyla ilgili açıklamaya yapacağız. Sonuç ortada bir yerde olacak. Başkan Kanadalılar ve Meksikalılarla birlikte hareket edecek ama tamamen değil" ifadelerini kullandı.

ABD’nin nasıl bir uzlaşıya varmayı düşündüğüne dair detay vermeyen Lutnick, müzakerelerin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) çerçevesinde ilerlediğini belirtti.

'VERGİLER DAHA DA ARTACAK'

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmen akışı ve fentanil isimli uyuşturucu ticaretini gerekçe göstererek Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Vergiler 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti. Aynı zamanda Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan vergiler de iki katına çıkarılmış ve yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmişti. Trump yönetimi, bu adımlarla ABD sınır güvenliğini ve yerli üretimi korumayı hedeflediğini açıklamıştı.

ABD’nin tarifelerine karşılık olarak Kanada, Meksika ve Çin misilleme önlemleri alacaklarını duyurdu. Her üç ülke de ABD menşeli ürünlere yönelik ek gümrük vergileri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ABD'ye karşı hazırlanan karşı vergiler üzerine Trump, "vergilere karşı vergi getirmeniz, ABD'nin koyduğu vergilerin daha da artmasına neden olacaktır" açıklamasını yaptı.