Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Sema Girgin'e 20 yıl önce polikistik böbrek hastalığı teşhisi konuldu. 1,5 yıldır yaşamını diyalize bağlı olarak sürdüren Sema Girgin'e ablası Durdu Çevik gönüllü bağışçı oldu. Girgin, 4 Mart'ta Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille yaşama tutundu.

EÜ Genel Cerrahi Bölümü Organ Nakli Enstitüsü'nden Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, Prof. Dr. Taylan Özgür Sezer, Prof. Dr. Gülay Aşçı, Doç. Dr. Servet Uluer Biçeroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Berk Göktepe, Doç. Dr. Aygül Çeltik ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Sema Girgin, "20 senedir mücadele ediyorum. Çok çabaladım. Sonuç ameliyata kadar vardı" ifadelerini kullandı.

Hastalığının genetik olduğuna dikkat çeken Girgin, "Oğlumda da polikistik böbrek hastalığı var. Buraya tedaviye ve devamlı kontrollere geliyordum. Aygül Hoca bir gün 'Sona geldik, nakil gerekiyor' dedi. 5 kardeşim ve babama gerekli testler yapıldı. Ablamın böbreği uygun olduğu belirlendi. Yapılan nakille de ablam beni hayata bağladı. Ablama minnettarım, beni diyalizden kurtardı, yaşadığım süre boyunca kendisine hep teşekkür edeceğim. Mutluluktan ağladım" dedi.

'HAYAT KURTARMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Girgin'e donör olan ablası Durdu Çevik de "Kardeşimin eşi vefat etti, engelli oğlu var. Rahatsızlığını öğrenince, böbreğimin tekini hiç gözümü kırpmadan vermek istedim. Eşim ve çocuklarım da karşı çıkmadı. Seve seve de böbreğimin tekini verip, kardeşimin hayatını kurtardım. Kardeşimin engelli çocuğuna annesi gibi hiçbirimiz bakamazdık. Hayat kurtarmak çok güzel bir duygu. Herkese böyle durumlarda donör olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

'KADAVRA NAKİLLERİNİN ARTMASI GEREKİYOR'

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Organ Nakli Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berk Göktepe, "Hastamıza ablasından böbrek naklini yaptık. Yaptığımız nakillerde vericilerde kapalı ameliyat gerçekleştiriyoruz. Ufak bir sezaryen kesi oluyor, böbrek bu bölgeden çıkıyor. Nakli de açık yapıyoruz. Şu anda hastalarımızın her ikisinin de durumu iyi. Böbrek güzel bir şekilde çalışıyor. Donörümüzü bugün taburcu edeceğiz. Nakil yapılan hastamızı ise ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz" dedi.

Vatandaşların organ nakli konusunda kaygılı olmasına gerek olmadığını vurgulayan Dr. Göktepe, şunları söyledi:

"Hepimizde iki böbrek var ve tek böbrek ile yaşayabiliyoruz. Ameliyat olmadan önce donörün hazırlık aşamasında çok ciddi bir değerlendirme yapılıyor. Donörün böbreği verdiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağına yüzde 100 emin olduktan sonra ameliyatı yapıyoruz. Türkiye'de canlıdan nakiller daha fazla yapılıyor. Bu sıkıntılı bir durum çünkü herkesin canlı vericisi olamayabiliyor. Kadavra nakillerinin artması gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş ama vücut olarak sağlıklı hastalardan böbrek alabiliyoruz. Hasta yakınlarının kabul etmesiyle bu sayının artması lazım. Bu şekilde birçok nakil bekleyen hastaya umut olabiliriz. Diyaliz riskli bir süreç. Böbrek, diyaliz ile fonksiyonunu yerine getirse de beklenen yaşam süresini kısalttığını biliyoruz. O nedenle nakil yapılan hastanın beklenen yaşam süresi ve yaşam kalitesi ciddi anlamda artıyor."