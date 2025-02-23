Süper Lig'de haftanın kapanışında oynanacak sezonun derbisi Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi ortaya müthiş bir iddia atılmıştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sarı kırmızılı rakiplerinin sevmediği, Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'yı Türkiye'ye davet ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Arjantin'den gelen ve bomba etkisi yaratan bu iddiaların ardından Wanda Nara'nın İstanbul'a geldiğini açıklaması ise olayı daha da ilginç bir hale getirmişti. Özellikle Icardi'den ayrılma sürecinin bu kadar sıkıntılı geçtiği bir süreçte Wanda Nara'nın derbi öncesi İstanbul'a gelmesi oldukça merak edildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı. İşte Acun Ilıcalı'nın konuyla ilgili paylaşımı:

“Bugün ortaya atılan Arjantin’den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim.”

ÖDÜL VERECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İcardi, yeni kız arkadaşı ile gayet mutlu olduğunu her fırsatta dile getirirken, Wanda Nara ise bir süre İcardi'ye geri dönmeye çalıştı ancak sonra İcardi'yi aldattığı Rapçi L Gante ile barıştı.

Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, Arjantin'den Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Icardi de derbi öncesi İstanbul'a gelmişti. Ardından Wanda Nara'nın da İstanbul'a geliyor olması şaşkınlık yarattı.

Arjantin'de gündeme gelen iddialara göre; Wanda Nara'yı İstanbul'a getirten kişi Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ydı. Acun Ilıcalı'nın bir ödül töreni düzenleteceği ve burada "Yılın kadını ödülünü Wanda Nara'ya vereceği" iddia edilmişti.