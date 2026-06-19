Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, bu kez açıklamalarıyla değil kolundaki saatle konuşuluyor. KAFA Sports yayınına katılan Ilıcalı'nın tercih ettiği lüks saat, fiyatıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ACUN'UN SAATİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yayının ardından saatin modeli ve değeriyle ilgili paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, rakamı duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

İddialara göre Acun Ilıcalı'nın kolunda bulunan saat, dünyanın en prestijli lüks saat markaları arasında gösterilen Richard Mille'in RM 53-01 modeli.

ILCALI KOLEKSİYONERLERİN SAATİNİ TAKTI

Koleksiyonerlerin yakından takip ettiği modelin yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Güncel kurla hesaplandığında ise saatin fiyatının 139 milyon 321 bin 500 TL seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Yayın sırasında birçok izleyicinin dikkatini çeken saat, sosyal medyada da en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi. Özellikle saatin fiyatı hakkında yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Lüks saat kategorisinde yer alan Richard Mille RM 53-01'in sınırlı sayıda üretilen modeller arasında bulunduğu biliniyor.