Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre çevre yolunda seyir halinde bulunan Serdar M. idaresindeki 01 AIL 293 plakalı otomobil ile Buğurcan Y. yönetimindeki 01 HE 011 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonucu sürücüler yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.