İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrasında İstanbul’da gerçekleştirilen protesto eylemlerde gözaltına alınan gençlerden 26’sı daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 266’ya çıktı.
Çocukları hakkındaki kararı bekleyen anneler, adliye dışında bekletiliyor.
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Adliye önünde bariyerlerle çevrilmiş alanda hakimlik kararını bekleyen gençlerin aileleri ve arkadaşları endişeli.
2006 doğumlu Eren Cem Doğan’ın annesi gözyaşları içerisinde, oğlunun adliye içerisinde çekilmiş fotoğrafını göstererek, “Gözü mosmor. ‘Anne beni darp ettiler’ diyor” derken bir anne ise adliye kapısının demir parmaklılarına tutunarak uzun süre ağladı.
Çağlayan’da bariyerlerle çevrilmiş alanda bekleyen aileler “Çocuklarımız alınlarının akıyla çıkacak” dedi.
Bir avukat, demir parmaklıkların önüne gelerek, sorgusu tamamlanarak tutuklananların ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların isimlerini okudu. Okunan isimler arasında yakının ismi yer almayanlar endişeyle avukattan yakını hakkında bilgi almaya çalıştı.