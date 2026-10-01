Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde, Afyonkarahisar merkezli "Afyon Keyf-i Sucuk" markası yer aldı. Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizlerinde, markanın sucuk ürünlerinde mevzuata aykırı şekilde "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanıldığı belirlendi. Tespit, bakanlığın kamuoyuna açıkladığı hileli gıdalar listesinde yerini aldı. MARKA SAHİBİ BAŞKANIN OĞLU ÇIKTI Üründe yapılan tağşişin yanı sıra markanın sahibi de dikkat çekti. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre "Afyon Keyf-i Sucuk" markası, Efe Selahattin Mühsürler adına tescilli. Efe Selahattin Mühsürler'in, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu olduğu ortaya çıktı. SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN AİLESİNE AİT MARKA LİSTEYE GİRDİ Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğluna ait markanın bakanlığın tağşiş listesine girmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

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