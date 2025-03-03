İstanbul'un Tuzla ve Silivri ilçelerindeki sitelerde aidatlara yapılan yüzde 100'e varan zamlar, site sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Tuzla’daki Aydıntepe sitesinde, 1312 dairenin bulunduğu sitede yönetim aidatları yüzde 70 oranında artırdı. Site sakinleri, yapılan zammı protesto etmek için site girişinde toplandı.

Ancak basın mensuplarıyla birlikte içeri girmek isteyen protestocular, güvenlik tarafından durduruldu. Güvenlik, basın mensuplarının siteye girmesine izin vermezken, olay polis ekiplerine bildirildi ve girişler engellendi.

Silivri’de de benzer bir protesto gerçekleşti. Yüzde 90 oranında zam yapılan aidatlar, site sakinlerini birbirine düşürdü. Protestolar sırasında, site sakinleri diğer sakinlerle tartışarak tepkilerini dile getirdi.

Site sakinleri, basın mensuplarına açıklama yaparken, diğer site sakinleri tepki gösterince aralarında gerginlik çıktı. Yaşanan arbede daha sonra tarafların sakinleşip ayrılmasıyla son buldu.