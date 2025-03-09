Bahar KURŞUN

Muğla Milas’ta Limak ve IC Holding iştiraki YK Enerji, işlettiği Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için kömür bulamadı. Zeytinlikleri talan girişiminde Akbelen direnişiyle karşılaşan YK Enerj, hedefine ulaşmak için yeni yol arayışına girdi. Akbelen köylüleri, şirketin Zeytincilik Yasası’nı değiştirmek ve bölge için “acele kamulaştırma” kararı çıkarmak istediğini söyledi.

Kamulaştırma çalışması

Akbelen Ormanı’nda 190 parsellik tarım arazisi, geçen yıl maden sahası yapılmak üzere acele kamulaştırıldı. Kamulaştırmadan, 31 Mart yerel seçimlerine iki hafta kala Cumhurbaşkanı kararıyla vazgeçildi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, şirketin şimdi yeni bir kamulaştırma için çalışma yürüttüğünü ifade etti.

40 bin zeytin ağacı

Işık, “Şu an Akbelen Ormanı’nın tam ortasında kalan çok büyük bir alandan bahsediliyor. Buradaki zeytinlikleri taşıyacaklarmış. Burada 40 bin zeytin ağacı var. Bu, ağaçların ölümü demek. Çevresinde özel mülkiyet olan araziler bulunuyor. Bunun için kamulaştırma istiyorlar. Bunlar bir yerden zeytinliklere dokunmaya çalışıyorlar... ‘Köylüyü mağdur etmeyeceğiz’ diyorlar. Ama bir yerden girerlerse Akbelen’e, devamı gelir. Bunu yaparlarsa önünde kimse duramaz” dedi.

Vekillere ziyaret

“Şirketin Zeytincilik Yasası’nı değiştirmek için de siyasi partileri, Meclis’te milletvekillerini ziyaret ettiğini duyuyoruz” diyen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önlerindeki en büyük engel olarak gördükleri zeytinlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.’

Ankara’ya gideriz

“Kömür çıkaramadıklarını, mağduriyet yaşadıklarını, böyle devam ederse santrali kapatmaya kadar gideceğini, işçilerin ekmeğinden olacağını söylüyorlar. Çok iki yüzlüler. Bir yandan dışarıdan kömür getirecekler; diğer yandan da Akbelen’i yok edecekler. Zeytin yasasını değiştirmeye çalışırlarsa Ankara’ya gideriz. Ölürüz, toprağın altında gömülürüz ama toprağımıza, zeytinliklerimize dokundurtmayız.”

İktidar tam 9 kez değiştirmek istedi

26 Ocak 1939’da TBMM’de kabul edilen Zeytincilik Yasası ile “Zeytinlik alanlarda ve bu alana 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç tesis ve faaliyet yapılamaz” hükmü getirilmişti. AKP iktidara geldikten sonra bu konudaki ilk değişikliği 2003’te yapmak istedi. Sonra 17 Ocak 2006’da, 15 Temmuz 2008’de, 3 Temmuz 2009’da, 21 Nisan 2010’da, 20 Şubat 2013’te, 16 Haziran 2014’te, 17 Mayıs 2017’de ve 1 Mart 2022’de olmak üzere 9 kez zeytin sahaları ile ilgili girişimde bulundu. Ya yargıdan döndü ya da geri çekilmek zorunda kalındı.

‘Tüm Türkiye için tehdit’

Akbelen, İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’ın bölge için önemli bir su havzası olduğunu belirten Nejla Işık, “Zeytincilik Yasasını değiştirirlerse sadece YK Enerji ve Akbelen değil Türkiye’nin her yerindeki zeytinlikleri talan edecekler. Kamu yararı yok burada. Herkesin zarara uğrayacağı şeyler yaşatılıyor, yaşatılmak isteniyor” dedi.