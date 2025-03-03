AKOM, yeni haftanın hava durumunu paylaştı.
Havanın haftanın ilk günü (bugün) serin ve yağışlı geçmesi beklenirken, salı gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GÜNEŞLİ
Perşembe günü ise sıcaklıkların 15°C’yi bulması beklenirken hafta sonuna doğru da sıcaklık 16°C’yi görecek. Geceleri ise soğuk geçmeye devam edecek ve sıcaklık 2-7°C arasında seyredecek.
Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine dikkat çekerken özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hala düşük olabileceği hatırlatması yapıldı.