Yaşanan duruma büyük tepki gösteren CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hürriyet, “Sürekli bir operasyon sürekli bir sinsi algı yönetimi” dedi.

“7 DÜVELE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Başkan Hürriyet “7 düvele karşı mücadele ediyoruz vallahi. Bir yandan büyükşehir, bir yandan yandaşları. Sürekli bir operasyon, sürekli bir sinsi algı yönetimi! İşte bu da yenisi; Sanayi Mahallesi’nde ekiplerimiz çalışma yaparken, Büyükşehir’e ait bir transit aracın, siyah poşetlerle dolu çöpleri İzmit Belediyesine ait konteynerlere attığını görüntüledi” dedi.

"BİZİ AKTARMA İSTASYONU SANIYORLAR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendi çöp yönetim sistemine ve İZAYDAŞ gibi bir çöp bertaraf tesisine sahipken, neden halkın günlük kullanımına ayrılmış konteynerleri doldurduğunu anlayamadıklarını belirten Hürriyet, “Üstelik yasa gereği bize aktarma istasyonu göstermesi gereken Kocaeli Büyükşehir söz verdiği halde hala yerine getirmedi. Buna rağmen bizi aktarma istasyonu sanıyor herhalde” dedi.

Hürriyet, açıklamasının devamında şunları söyledi, “Bu durumun sadece plansızlık değil, aynı zamanda belediyenin temizlik hizmetlerine doğrudan zarar veren bir hareket olduğunu ifade eden Hürriyet, “Halkın günlük evsel atıkları için kullanılan konteynerlere bu şekilde çöp bırakılması, hem kapasiteyi zorlamakta hem de temizlik düzenini bozmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, kendi çöplerini bertaraf etmek yerine neden İzmit’in yani halkın konteynerlerini kullanmayı tercih ediyor? Üstelik o çöpleri bir kerede bertaraf etmek varken parça parça konteynerlere atmaya çalışıyor. Üstelik fazladan mesai ve yakıt tüketerek. Bu İSRAFI neden yapıyor anlamadık!”