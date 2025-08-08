Türkiye, günlerdir sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 'çökertildiğini' duyurduğu bir çete, e-imzaları kopyalayarak e-Devlet sistemine sızdı ve para karşılığında sisteme resmi üniversite diplomaları işledi.

Skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, muhalefet ve vatandaşlar sorumluların hesap vermesini talep ediyor.

Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı olayda, AKP’li bir milletvekilinin biyografisindeki değişiklik dikkat çekti.

BİYOGRAFİDEN ÇIKARDI

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladığı belirtiliyordu.

Ancak, güncellenen biyografisinde “Balkan Üniversitesi” ifadesi kaldırıldı. Yeni metinde, Erkan’ın yalnızca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu bilgisi yer aldı.

'SINAVSIZ DİPLOMA VERİYOR'

Türkiye’de devam eden sahte diploma soruşturmaları kapsamında, Kuzey Makedonya’daki bu üniversitenin, bazı Türk öğrencilere sınavsız veya usulsüz bir şekilde diploma verdiği ve bu diplomaların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik aldığı öne sürüldü. İddialar, özellikle eski Üsküp Büyükelçisi Hakan Okçal’ın açıklamalarıyla dikkat çekti.

Okçal, üniversitenin AKP’li isimlere diploma sağlamak için kurulduğunu ve “tabela üniversitesi” olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. Ayrıca, üniversiteye devam zorunluluğu olmadan diploma verildiği ve YÖK’ün fakülteler kurulmadan denklik sağladığına dair suçlamalar ortaya atıldı.