Türkiye’de gelir dağılımındaki uçurum büyürken yoksullaşan halk kitleleri açlıkla boğuşuyor. Buna karşılık AKP döneminde zenginleşen milyarderlerin keyfi yerinde, kriz onlara uğramadı. Öyle ki dünyanın en lüks otomobil markalarından Rolls-Royce’un Türkiye bayisi, küresel düzeyde ‘yılın bayisi’ seçildi.

Rakipleri yat firmaları

Türkiye’de en zengin yüzde 1’in milli gelirden aldığı pay yüzde 23.9, en yoksul yüzde 50’nin payı ise yüzde 14.1. Gelir dağılımındaki bu bozulma ile milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Öbür tarafta ise, 38 milyon liradan başlayan fiyatlarla araç satan İngiltere markası Rolls-Royce’un en iyi satışlarının Türkiye’de yaşandığı görülüyor. Ekonomim’in haberine göre, Rolls-Royce’un Türkiye operasyonlarını yöneten Hilal Aysal, “Türkiye’deki siparişlerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Lüks tüketim olduğu için ekonomideki dalgalanmalardan ve sektöründeki ani vergi düzenlemelerinden daha az etkileniyoruz” dedi. Hiçbir otomobil markasının Rolls-Royce’un rakibi olamayacağını ifade eden Aysal, “Biz yat firmaları, mücevher firmaları, iyi bir rezidans, iyi bir villayı kendimize rakip görüyoruz” dedi.

Lüks düşkünü bir avuç gençlik

Cumhurbşakanı Tayyip Erdoğan AKP’nin kindar-dindar gençlik yetiştirme amaçlarından bahsederken AKP ile birlikte zenginleşen bir avuç milyarderin gençlerinin lüks araba tutkusu bitmiyor. Rolls-Royce’un Türkiye operasyonlarını yöneten Hilal Aysal da müşteri kitlelerinin gençleştiğinden bahsediyor. Aysal, “Özellikle elektrikli ve SUV modeller gençlerin ilgisini çekiyor” dedi.