Beslenme uzmanı Rosa Fernández, akşam yemeği alışkanlıklarının gece uykusu üzerinde önemli etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Fernández, akşam yemeğinde eksik besin almanın aslında uyku sorunlarına yol açabileceğini ve doğru besinlerin seçilmesinin uyku kalitesini artırabileceğine dikkat çekti.

Fernández, "Eğer her gün aynı yemeği yemek zorunda kalsaydım, uykuya geçişimi kolaylaştıran, uzun süre tok tutan ve en önemlisi keyif aldığım bir akşam yemeği tercih ederdim" ifadelerine yer verirken, melatonin üretimini destekleyen triptofan ve magnezyum açısından zengin besinlerin akşam yemeğinde yer almasını önerdi.

Rahat bir uyku için en faydalı besinler arasında, triptofan açısından zengin süt ürünleri, örneğin yoğurt veya süt bulunuyor. Uzman isim, "Mesela sebzeli kuzu marul salatası ve ev yapımı yoğurt sosu" gibi bir yemeği ideal bir akşam yemeği seçeneği olabileceğini açıkladı. Öte yandan magnezyum içeriği sayesinde kas gevşemesi sağlayan ve uyku kalitesini artıran muz ve kuruyemişlerin akşam yemeğine tatlı veya atıştırmalık olarak eklenebileceğini vurguladı.

GECE YEMEK YEMEK GEREKSİZ SÜŞÜNCESİ BİR ŞEHİR EFSANESİ

Yağlı balıkların omega-3 ve D vitamini açısından zengin içerikleriyle serotonin üretimini artırmaya yardımcı olduğunu belirten Fernández, bunların uyku sorunlarını azaltmaya katkı sağladığını açıklarken, yulafın kan şekeri seviyelerini dengeleyerek uykuya olumlu etkiler yapabileceğini de ekledi.

Fernández, gece yemek yemenin, vücudun dinlenme hâlinde olduğu için gereksiz olduğu yönündeki yanlış düşünceye değinirken, bunun bir efsane olduğunu söyledi. Uyku sırasında vücudun hücre yenilenmesi ve hormon üretimi gibi önemli işlevleri sürdürdüğünü açıklayan uzman bunun için de uygun bir yakıt gerektiğini belirtti. Dinlenme esnasında vücut sıcaklığının korunmasının da enerji tüketimine yol açtığını açıkladı. Öte yandan akşam yemeğini atlamanın veya çok az yememenin, metabolik dengesizliklere yol açabileceği gibi uyku düzenini de olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.