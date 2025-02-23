Merz'in CDU/CSU bloğu anketlerde sürekli önde gidiyor ancak Almanya'nın parçalı siyasi yapısı göz önüne alındığında çoğunluğu elde etmesi pek mümkün görünmüyor ve bu da koalisyon ortaklarını yoklamak zorunda kalması anlamına geliyor.

Aşırı sağ siyasetin Nazi geçmişi nedeniyle güçlü bir şekilde damgalandığı bir ülkede, göç ve AfD ile nasıl başa çıkılacağı konusunda keskin ayrışmaları ortaya koyan bir kampanyanın ardından, bu müzakerelerin zorlu geçmesi bekleniyor .

Bu durum, popüler olmayan Maliye Bakanı Olaf Scholz'u aylarca geçici bir rolde bırakabilir ve iki yıl üst üste daralmanın ardından Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandırmak için acilen ihtiyaç duyulan politikaların gecikmesine neden olabilir ve şirketler küresel rakipleriyle mücadele ediyor.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı tehditleri ve Avrupa'nın katılımı olmadan Ukrayna için ateşkes anlaşmasını hızlandırma girişimleri gibi bir dizi zorlukla uğraşırken, Avrupa'nın kalbinde bir liderlik boşluğu da yaratacaktır .

İhracat odaklı bir ekonomiye sahip olan ve güvenliği için uzun süredir ABD'ye güvenen Almanya özellikle savunmasız durumda.

Almanlar, 2008'deki mali krizden bu yana yaşam standartları konusunda hiç olmadığı kadar kötümser. Anketör Gallup'a göre, durumlarının iyileştiğini söyleyenlerin oranı 2023'teki %42'den geçen yıl %27'ye keskin bir düşüş gösterdi.

Göç konusundaki tutumlar da, Avrupa'daki 2015 göçmen krizi sırasında "Mülteciler Hoş Geldiniz" kültürünün benimsenmesinden bu yana Alman kamuoyunda yaşanan köklü değişimin bir sonucu olarak sertleşti.

Sandıklar yerel saatle 08:00'de (07:00 GMT) açılacak ve oy sayımının başlayacağı ve sandık çıkış anketlerinin yayınlanacağı 18:00'de (17:00 GMT) kapanacak. Almanya'da yaklaşık 60 milyon kişi oy kullanma hakkına sahip.

MUSK AĞIRLIK VERİYOR

Pazar günkü seçim, Scholz'un merkez sol Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve piyasa yanlısı Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan koalisyonunun geçen Kasım ayında bütçe harcamaları konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu çökmesinin ardından geldi .

SPD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonuca doğru gidiyor.

Seçim kampanyası, şüpheli faillerin göçmen kökenli olduğu bir dizi saldırının ardından, düzensiz göçün kontrolden çıktığı algısı üzerine yapılan sert tartışmalarla şekillendi.

Cuma günü Berlin'deki Holokost anıtında bir turistin bıçaklanmasıyla ilgili olarak bir Suriyeli mülteci tutuklandı. Savcılar, "Yahudileri öldürmeyi" planladığını söyledi.

Kampanya ayrıca, Trump yönetimi üyelerinin - Başkan Yardımcısı JD Vance ve teknoloji milyarderi Elon Musk da dahil olmak üzere - göçmen karşıtı AfD'ye ve Avrupa liderlerine yönelik saldırılara karşı alışılmadık derecede güçlü dayanışma gösterisinin gölgesinde kaldı.

12 yıllık AfD, ulusal seçimde ilk kez ikinci sırayı almaya doğru ilerliyor.

"Politikadan tamamen hayal kırıklığına uğradım, bu yüzden belki bir alternatif daha iyi olabilir," dedi emekli Berlin muhasebecisi Ludmila Ballhorn. AfD'ye oy vermeyi planlayan 76 yaşındaki Ballhorn, 800 avroluk emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını söyledi. "Kiralar ve diğer tüm masraflar fırladı," diye ekledi.

Ancak AfD'nin şimdilik iktidara gelmesi pek olası görünmüyor çünkü tüm ana akım partiler partiyle çalışma olasılığını dışladı. Ancak bazı analistler bunun 2029'da AfD'nin zaferinin önünü açabileceğini düşünüyor.

AfD'nin gücü, aşırı solun küçük ama önemli oy oranı ve Almanya'nın büyük partilerinin gerilemesi, koalisyonların kurulmasını ve iktidarı giderek daha da zorlaştırıyor.

KOALİSYON SEÇENEKLERİ

AB müttefikleri, seçimlerin ülke içinde ve blokta politikaları ileriye taşıyabilecek daha tutarlı bir hükümet ortaya çıkarabileceği konusunda ihtiyatlı bir umut taşıyor.

Bazıları da Merz'in, hükümetin borçlanmasını sınırlayan ve eleştirmenlerin yeni yatırımları engellediğini söylediği "borç freni" anayasal mekanizmasını yeniden düzenleyeceğini umuyor.

Analistler, seçimlerin en olası sonucunun Merz'in muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) SPD ile birleşmesi olduğunu söylüyor. SPD, bir diğer sıkıntılı "büyük koalisyon"da üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak anketler, birkaç küçük partinin parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını aşması durumunda yeni bir üçlü koalisyonun gerekli olabileceğini gösteriyor ve bu durum görüşmeleri zorlaştırıyor.

26 yaşındaki memur Mike Zeller, "Arkadaşlarımın çoğu muhafazakarlara oy verecek çünkü bu hükümet iyi çalışmadı ve Merz'in uluslararası itibarı oldukça iyi" dedi.

"Umarım yeterli sayıda parti bir hükümet kurma konusunda anlaşırlar ve AfD'yi dışarıda bırakabilirler."