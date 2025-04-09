Ticaret savaşlarında gerilim her geçen daha da artıyor. ABD-Çin arasındaki karşılıklı misillemeler küresel çapta ticareti etkiliyor. Trump'ın Çin'in tarifesine karşı vergi oranları yüzde 104'e yükseltme hamlesi, altın fiyatlarında yükselişi meydana getirdi.

ÇİN'E YÜZDE 104 VERGİ

Trump, Çin’in misilleme tarifelerine yanıt olarak Çin menşeli ürünlere uygulanan tarifeleri yüzde 104’e kadar artırdı. Trump, Çin’i yuanı manipüle etmekle suçlarken, Pekin “şantaj”a boyun eğmeyeceğini ve “sonuna kadar savaşacağını” dile getirdi.

Öte yanda makro ekonomik gelişmelerin de etkisiyle piyasalarda hareketlilik daha da artıyor. Yarın ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. Gelecek ola enflasyon rakamları altın fiyatlarına yön veren faktörler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları, dün doların zayıflaması ve Trump’ın tarifelerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yükselişe geçti.

Dünü 2 bin 969 dolar ile 3 bin 2024 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2 bin 893 dolarda tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.26'da 3 bin 18 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 3 bin 613 lira ile 3 bin 677 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 639 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 689 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 3 bin 816 liradan satılırken, resmi rakamlarda 3 bin 689 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...