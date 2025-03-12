ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsiz gümrük tarifesi planları ve resesyon endişelerini hafife alan son açıklamaları sonrası altın, güvenli liman talebinin desteğiyle yükselişini sürdürdü.

TRUMP'IN TARİFELERİ

Trump'ın Kanada çelik ve alüminyumuna uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaracağını belirtmesinden saatler sonra Ontario'ya yönelik ticaret savaşı tehdidini geri çekmesi, yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Bu gelişmelerle birlikte, külçe altın ons başına 2.915 dolar seviyesinde işlem gördü. Başkan Trump, piyasalar sert düşüşler yaşarken ve dolar zayıflarken bile tarifelerin neden olabileceği resesyon riskini önemsiz gösterdi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SAAT

Yatırımcılar, bugün 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından takip edecek. Verinin, ABD'de tüketici fiyatlarının Şubat ayında arttığını göstermesi durumunda, Fed'in faiz indirim planları karmaşık hale gelebilir. Genel olarak, gevşek para politikası, faiz getirisi olmayan altın için olumlu bir faktör olarak görülür.

GRAM ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Ayrıca, 12 Mart 2025 saat 08:02 itibarıyla gram altın, serbest piyasada 3.428,99 TL alış ve 3.429,65 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yurt içindeki altın fiyatlanması da ons altına bağlı olarak değişebilir.