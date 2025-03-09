Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel faiz politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Schnabel, Euro Bölgesi’nde enflasyonun, bankanın hedefinin üzerinde kalma olasılığının, kalıcı bir biçimde yavaşlama ihtimalinden daha yüksek olduğunu belirtti.
Nisanda faiz indirimlerine ara verilip verilmeyeceğine dair konuşan Schnabel, tüketici fiyatlarıyla ilgili endişelerini söyledi.
Alman gazetesine göre Schnabel, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüzde 2’nin üzerinde kalma riski, yüzde 2’nin altına kalıcı olarak düşme riskinden daha yüksek” açıklamasında bulundu.
Bu açıklamalar, AMB’nin perşembe günü faizi çeyrek puan düşürme kararı sonrasında, Schnabel’in nisanda yeni bir faiz indirimi kararına muhalif olabileceğinin mesajını verebilir.