Mimar Sinan'ın eserine büyük ihanet! Süleymaniye'ye ihanet

Kanuni Sultan Süleyman döneminden geriye kalan en görkemli yapılardan Süleymaniye Camii, son günlerde tarih hırsızlarının hedefinde. Vandallar, Mimar Sinan'ın eseri olan caminin mozaiklerini kırıp çalarken, camide güvenlik önlemi alınmaması tepkilere neden oldu.

İstanbul'daki Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın isteğiyle 1551-1558 arasında Mimar Sinan tarafından inşa edildi. Ancak Süleymaniye, vandalların hedefinde. Caminin geometrik desenli mozaiklerinin kimliği belirsiz kişilerce söküldüğü ve tahrip edildiği ortaya çıktı. Camide güvenliğin yetersizliği ve tarihin korumasız bırakılması tepki çekti.



