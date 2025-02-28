Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğal ortamından ayrılan bir çakal, Kocatepe Camisi'nin kadınlar tuvaletine girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yakaladığı çakal, gözetim altına alındı.
Alınan bilgiye göre Kocatepe Camisi avlusunda ramazan ayı hazırlıkları devam ederken, görevliler sabah saatlerinde caminin kadınlar tuvaletinde bir yaban hayvanı bulunduğunu fark etti.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 9'uncu bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri camiye gelerek hayvanı yakaladı.
Aç kalarak şehir merkezine kadar geldiği anlaşılan hayvanın çakal olduğu belirlendi. Yakalanan çakal kafese konuldu. Veteriner kliniğine götürülen çakalın, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.