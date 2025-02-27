Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Alparslan Türkeş Bulvarı Çayırhan Yolu'nun 6'ncı kilometresinde seyir halinde bulunan Refik Metin idaresindeki 06 HO 1341 plakalı minibüs, kavşaktan geçtiği sırada, tali yoldan gelen İsmail Çakmak'ın kullandığı 06 BET 884 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazada hafif ticari araç sürücü İsmail Çakmak ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan bulunan Necla Özmen (53) ile minibüsteki 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmail Çakmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.