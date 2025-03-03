Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın rektörlüğü döneminde Hacettepe Üniversitesinin Beytepe kampüsüne 1969’dan itibaren yüz binlerce çam dikildi. Ankara’nın akciğerleri olarak tanımlanan kampüste, çamlar büyüdü. Şimdi ise o çamlar devlet eliyle sökülüyor, kesiliyor, açılan alanların bir bölümüne Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt yaptırılıyor. 50-55 yıllık çamlar yok edildi.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Avukat İsmail Kılıç, ağaç katliamının ve inşaatın durdurulması için dava açtı, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararı dinlemeyen yapımcı firma, bütün hızıyla inşaatı sürdürüyor.

Kılıç, gelişmeleri SÖZCÜ’ye anlattı: “Mevzuatta öngörülen 30 günlük süre içerisinde yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmemesi halinde kararı uygulamayan kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi aleyhine de idare mahkemeleri nezdinde tazminat davası açılması gerekmektedir.”