ABD'nin Chicago kentinde yaşanan olayda hayatını kaybeden 82 yaşındaki Helen Mercer'ın cenazesinde kızı Rachelle Whitney-Bey, tabuta yaklaşarak annesine son kez veda etmek istedi... Ancak sonrasında cenaze hizmetlerini suçlayacağı olay sebebiyle kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşadı...

Rachelle, cenazede annesine son kez veda etmek istediği sırada annesinin gözleri bir anda açıldı. Annesinin göz kapaklarının aniden açılmasınnı, cenaze hizmetini yürüten Clark Morgan'ın ihmali nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Aile, Morgan'ı cenaze müdürü gibi davranmakla ve Helen Mercer'ın naaşını uygun şekilde mumyalamadan çürümeye terk etmekle suçladı.

"ORADA DURUP BAKAMADIM BİLE"

Whitney-Bey, "Bu çok kalp kırıcı bir andı. Orada durup bakamadım bile" diye konuştu. Annesine hiçbir zaman makyaj yapılmadığını belirten Rachelle, düzgün şekilde mumyalanmadığı için gözlerinin açıldığını, normalde cenaze görevlilerinin makyajla ve diğer yöntemlerle ölen kişiyi hayattaki görünümüne benzetmeye çalıştığını söyledi.

CBS News'e konuşan Rachelle, "Bu, aileler için adil değil. Ölen kişiler için de adil değil ve bu durumdan para kazanıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Illinois Mali ve Mesleki Düzenlemeler Departmanı kayıtlarına göre Morgan'ın hiçbir zaman lisanslı bir cenaze müdür olmadığı ortaya çıktı...