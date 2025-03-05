Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Antalya'da elebaşılığını Y.E'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kaçak göçmenleri Konya ve Eskişehir'den küçük gruplar halinde otomobillerle Antalya'nın Kaş ilçesindeki koylara getirerek yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda; 2 araç ve 1 bot ile bot motoru da ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince yakalanan 111 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.