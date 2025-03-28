Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Alanyaspor, 22. dakikada Sergio Cordova ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 43. dakikada Braian Samudio ile cevap verdi. Ev sahibi Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 81. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 36 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise gelecek hafta evinde evinde Bodrum FK’yı konuk edecek.