İlk başlarda plak merakı olan Aylak, antikaya merakı sonucu 6 yılda yaklaşık 600 obje biriktirdi. İş yerinden arta kalan zamanlarda hobisiyle ilgilenen Aylak, kurşun askerler, plaklar, ses sistemleri, telefonlar, oyuncak arabalar, masaüstü saatler ve çakmaklar gibi topladığı eşyaları sergilemek istedi.

Kent merkezinde bir depo tutan Aylak, burada antika eşyaları meraklıların ilgisine sunuyor.

Aylak, antikanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Antika eşya biriktirme amacının eski kültürleri yaşatmak olduğunu ifade eden Aylak, “Kurşun askerlerimiz, Tiffany lambalarımız, elektronik cihazlarımız, plaklarımız var. Ayrıca kendim plak koleksiyoneriyim. Neşet Ertaş olsun, Mahsuni babamız olsun, Ferdi babamız olsun, Müslüm babamız olsun plaklarını toplamaya başladım. O zamanlardan günümüze temiz kalan plakları toplamaya özen gösterdim. Benden sonraki nesillere bunu anlatmaya çalıyorum. Buradan gelen geçen dostlarımız, küçük arkadaşlarımız oluyor. Onlara, bu kültürü aşılamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere biz bunu anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"ESKİ KÜLTÜRLERİ GENÇLERE AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Aylak, koleksiyonunda eşi benzeri olmayan parçaların da bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burada ben guguklu saat, duvar saatleri koleksiyonu da yapıyorum. Fransız saatleri koleksiyonu yapıyorum. Tiffany lambalar, özellikle dual pikapların her çeşidini biriktirmeye çalışıyorum. Bazı parçaları eşime, dostuma hediye ediyorum. Sürekli yeni bir parça almak için araştırma yapıyorum. Hoşuma giden ürünleri kendi koleksiyonuma dahil ediyorum. Herkesin bir tutkusu var, kimisi kahveye gider, kimisi dağa tepeye çıkar. Ben bunları dinleyerek, görerek zevk alıyorum. Gençler görüyor buradan geçerken, ben de buyur ediyorum, çay ve kahve ikram ediyorum. Onların da hoşuna gidiyor, ben eski kültürleri gençlere aşılamaya çalışıyorum. Benim de hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum bu durumdan."