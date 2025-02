Apple CEO'su Tim Cook, bu yatırımın, ABD'deki inovasyona olan inançlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, “Amerikan inovasyonuna olan güvenimiz tam ve bu 500 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin geleceğine olan taahhüdümüzü pekiştiriyoruz. Gelişmiş Üretim Fonu’muzu ikiye katlamaktan, Texas’taki ileri teknoloji üretimine kadar Amerikan üretimini genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

HOUSTON'DA YENİ BİR ÜRETİM TESİSİ

Apple, Houston'da yeni bir ileri üretim tesisi açmaya hazırlanıyor. Bu tesis, Apple Intelligence sunucularını üretmek için kullanılacak ve 2026'da faaliyete geçmesi bekleniyor. 250 bin metrekarelik bu tesiste binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak. Sunucular, Apple'ın Private Cloud Compute teknolojisinin temelini oluşturacak ve yapay zeka güvenlik altyapısını güçlendirecek.

GELİŞMİŞ ÜRETİM FONU İKİ KATINA ÇIKIYOR

CNBC-e'de yer alan habere göre, Apple, 2017 yılında başlattığı Gelişmiş Üretim Fonu’nu 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarma kararı aldı. Bu fon, ABD genelinde yüksek beceri gerektiren üretim işlerini desteklemek için kullanılacak. Ayrıca, Arizona’daki TSMC’nin Fab 21 çip üretim tesisine yapılan yatırım sayesinde, Apple’ın çip üretimi artırılacak ve tesis 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

AR-GE YATIRIMLARI VE YENİ İSTİHDAM FIRSATLARI

Apple, ABD’deki Ar-Ge harcamalarını son beş yılda neredeyse iki katına çıkardı. Bu büyümenin hızlanacağı ve önümüzdeki dört yıl içinde Ar-Ge, yazılım geliştirme, çip mühendisliği ve yapay zeka alanlarında 20 bin yeni çalışan istihdam edileceği açıklandı. Apple’ın Ar-Ge merkezlerinde, özel çip tasarımı, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlarda önemli bir büyüme bekleniyor.

DETROİT'TE YENİ BİR ÜRETİM AKADEMİSİ

Apple, ABD’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için Detroit’te bir Üretim Akademisi açacağını duyurdu. Bu akademi, şirketlerin yapay zeka ve akıllı üretim tekniklerini uygulamalarına yardımcı olacak. Michigan State Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarının uzmanları, Apple mühendisleriyle birlikte üretim süreçleri yönetimi ve optimizasyonu gibi alanlarda ücretsiz eğitimler verecek.

GENÇLERE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ DESTEĞİ

Apple, 4-H, Boys & Girls Clubs of America ve FIRST gibi kuruluşlara verdiği hibeleri artırarak, ABD’deki gençlere kodlama ve teknoloji eğitimi sunmaya devam ediyor. Ayrıca, Apple’ın Yeni Çip Girişimi (New Silicon Initiative) kapsamında, Georgia Tech ve UCLA gibi üniversitelerle iş birliği yaparak öğrencilere çip tasarımı ve donanım mühendisliği eğitimi sağlanacak.

APPLE'IN ABD EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ

Apple, son beş yılda ABD’de 75 milyar dolar vergi ödemesi yaparken, yalnızca 2024 yılında bu rakam 19 milyar dolara ulaştı. Bu devasa yatırım planı, Apple’ın ABD ekonomisindeki yerini pekiştirirken, ülkenin yapay zeka ve çip üretimi alanlarındaki küresel liderliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Apple’ın 500 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, ABD’deki teknoloji ve üretim sektörlerine büyük katkı sağlayacak ve milyonlarca kişiye yeni iş fırsatları yaratacak.