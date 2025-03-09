Bilim insanı Dr. König'e göre, yeni üretilen malzemelerden yayılan mikroplastikler solunum yoluyla vücuda girerek sağlığı tehdit ediyor. Bunlar arasında şişelenmiş sular, konserve gıdaları gibi günlük tüketilen ürünler de yer alıyor.

GÜNLÜK ÜRÜNLER SAĞLIĞI TEHLİKEYE SOKUYOR

Suda, havada ve tüketilen gıdalarda bulunan plastik parçalar insan sağlığı ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Bu hastalıklar arasında, kanser, kalp hastalıkları ve hormonal bozuklular da gibi ciddi rahatsızlıklar var. Özellikle, şişelenmiş suyun büyük miktarda mikroplastik içerdiği ve konserve gıdaların gizli plastik kaplamalar taşıdığı vurgulanıyor.

CAM VE METAL ARAÇ GEREÇLER KULLANIN

Dr. König, ise bu tehlikelerden korunmak için plastik ürünler yerine cam ya metal araç gereçler kullanılmasını öneriyor. Ayrıca, paketlenmiş gıdalardan kaçınmayı ve evi düzenli havalandırılması gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra yeni mobilya ve araçların iç mekanlarında kullanılan kokular gibi kimyasallar konusunda da dikkatli olunmasını gerektiğini belirtiyor.