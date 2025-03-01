Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında deplasmanda Real Betis'e konuk oluyor. Milli oyuncu Arda Güler’in bu maçta ilk 11 başlayıp başlamayacağı merak ediliyordu.

İspanyol ekibinde Federico Valverde sakatlığı sebebiyle, Jude Bellingham ise cezası nedeniyle kadroda yok. Öte yandan Eder Militao, Daniel Ceballos ve Daniel Carvajal gibi isimlerin sakatlıkları da devam ediyor. Madrid’de bu kadar eksiğin olması nedeniyle Arda Güler’in ilk 11’de maça başlaması bekleniyordu fakat Ancelotti milli oyuncuya yine şans vermedi.

YİNE KULÜBEDE

Yeteri kadar şans bulamadığı için mutsuz olduğu ileri sürülen milli futbolcumuz Betis karşısında da maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, Madrid temsilcisi ile 29 resmi maça çıktı. Bu müsabakaların 10'una ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.