Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan pidesine zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun açıkladığı yeni fiyatlara göre, 2025 yılında 250 gram pide İstanbul’da 20 TL’ye satılacak. Geçen yıl aynı gramajdaki pidenin 15 TL olduğu düşünüldüğünde, fiyatlar yüzde 33,3 oranında arttı. Peki, pide fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında ne var?

MALİYETLER ARTTI, ZAM KAÇINILMAZ OLDU

Ekonomim'de yer alan habere göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına yapılan zammın nedenlerini şöyle sıraladı: Un fiyatları yüzde 40, işçilik maliyetleri yüzde 45, işletme giderleri ise yüzde 45 oranında arttı. Balcı ayrıca, pideye gelen zammın 2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44,38’in altında kaldığını belirterek, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

UN FİYATI 20 YILDA 32 KAT ARTTI

Ramazan pidesinin temel maliyet kalemlerinden biri olan un fiyatlarında da büyük bir yükseliş yaşandı. 2006 yılında 30,22 TL olan bir çuval un fiyatı, 2020’de 112,82 TL’ye, 2023’te ise 493,30 TL’ye yükseldi. 2025 yılı itibarıyla bu rakam 960 TL’ye ulaştı. Böylece son 20 yılda un fiyatları tam 32 kat arttı.

PİDENİN GRAMAJI DÜŞTÜ, FİYATI KATLANDI

Yıllar içinde pide fiyatlarındaki artış kadar gramaj değişimleri de dikkat çekiyor. 2006 yılında 400 gram pide 1 TL’ye satılırken, 2007’de 450 grama çıkartılan pide 1,5 TL olmuştu. Ancak sonraki yıllarda gramaj kademeli olarak düşerken fiyatlar hızla arttı. 2013’te 300 grama inen pide 1,5 TL’ye satılırken, 2019’da 350 grama çıkarılıp fiyatı 3 TL oldu. 2023’te ise ilk kez 250 grama inerek 10 TL’ye satıldı. 2025 itibarıyla gramaj aynı kalırken fiyat 20 TL’ye yükseldi. Böylece son 20 yılda Ramazan pidesinin gramajı yüzde 37,5 azalırken fiyatı 20 kat arttı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDAKİ PİDE SAYISI AZALDI

Peki, asgari ücretle alınabilen pide sayısı yıllar içinde nasıl değişti? Yapılan hesaplamalara göre 2006-2011 yılları arasında asgari ücretle 400 ila 500 adet pide alınabiliyordu. 2012’de bu sayı 658’e yükseldi. 2016’da asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte, alınabilen pide sayısı 843’e çıktı. Ancak sonraki yıllarda bu sayı dalgalanmaya başladı.

2023’te asgari ücretle alınabilen pide sayısı 851’e yükselirken, 2024 yılında 945 ile zirveye ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde ise asgari ücret 22.104,67 TL olarak belirlenirken, bu parayla alınabilen pide sayısı 921 oldu. Böylece geçen yıla göre asgari ücretlinin sofrasından 24 pide eksilmiş oldu.