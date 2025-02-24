Düğünden hemen önce damat, ani bir askerlik görevi nedeniyle törene katılamayınca, gelin yalnız kalmadı. Geleneklere göre düğünün ertelenmesi uğursuzluk sayıldığı için tören planlandığı gibi devam etti.

DAVETLİLERİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Bu sıra dışı durumda damadın yerini, 19 yaşındaki kız kardeşi aldı. Takım elbise giyerek geline eşlik eden genç kadın, davetlilerin takdirini kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gelinin de anlayışlı ve destekleyici tavrı dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan gelin, "Biraz üzgünüm ama onu anlıyorum ve destekliyorum" dedi.