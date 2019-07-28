Akrep – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay iş ve kariyer konularında şanslı bir sürece sokuyor sizleri. Yeni iş teklifleri, projeler gündeme gelebilir. Fakat bu Yeni Ay daha çok ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda da sizlere destekleyici etkileri olacak. Fakat minik bir uyarı, ilişkilerinizde abartılı davranışlar ve kapris sizleri zor duruma sokabilir.

Ama genel anlamda yeni sürpriz şanslar ve fırsatlar elde edebileceksiniz. Yeni Ay etkisi ile finansal anlamda güzel fırsatların olabileceği bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz veya patronunuz birden size zam yapmaya karar verebilir mesela! Ya da maddi olanakları çok daha iyi olan bir iş bulabilirsiniz. Her şekilde hem kariyer hem de para anlamında fırsat ve şansların gani gani olacağı bir Yeni Ay sizleri bekliyor.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor, işle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile de evinizi değiştirmek, taşınmak, ev almak ve satmak isteyebilirsiniz ve gerçekten de harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, ama bu sefer kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz. Ya da yaşadığınız yerde su tesisatı ile ilgili bir takım sorunlar nüksedebilir. Ev, yuva, yerleşim, aile ile ilgili konularda da bazı hayal kırıklıkları meydana gelebilir. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda, mücadele ve efor sarf edeceğiniz alanlar sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar olacak. Bu dönemde hali hazırda bazı arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilecektir, sosyal çevrenizi idare ve organize etme görevi size düşebilir. Tabi iyi etkileri de mevcut, mesela daha aktif, sosyal, hareketli ve girişken olacak hayatınıza yeni dostluklar, arkadaşlıklar katabileceksiniz. Mars sizin sosyal anlamda daha fazla öne çıkmanıza neden olacak.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika bir etki üstlerle ilişkiler, onlardan rahatlıkla destekler alınabilecek ve terfiler söz konusu. Bunun yanı sıra işini değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar sizlere de aynı şekilde müjdeli haberlerim var. Venüs yeni işler bulmanız konusunda inanılmaz destekler sağlayacaklar. Toplum önünde daha çok görünür olacak, mevkinizde, statünüzde yükseliş meydana gelecek. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hareketlenmeye, iletişiminiz artmaya başlıyor. Yeni tanışmalar, yeni çevreler içine girmeye başlayacaksınız. Fakat arkadaşlarınızı bu dönemde daha fazla eleştirebilir, onlara akıl verebilirsiniz. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Bu dönem sivil toplum kuruluşlarına, kulüplere, derneklere katılabilir, sosyal hayatınızı daha renkli bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bu dönem oldukça dürüst, açık sözlü, objektif ve çevrenizdeki insanların adeta akıl hocası haline de dönüşebilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirlerle de ufaktan artabilir.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu Yeni Ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut.