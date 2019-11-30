Akrep – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar, kazançlar dengesini iyi kurmanız önem kazanacaktır, finansal konularla ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Meraklanmayın, bu süreçte kazançlarınızı arttırıcı etkilerde söz konusu. İşinizde terfi alabilir, daha iyi bir işe geçebilirsiniz.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Zihnen dalgın olabilir, alıngan ve hassas olabilirsiniz. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısı ile sizde mutlu olabilirsiniz, ailenize hediyeler alabilir, onlara destek olabilirsiniz pek çok konuda. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir, onlarla birlikte vakit geçirmek önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu olacak.