Akrep – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. İletişim, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, eğitim, medya, sosyal medya, yazılım, web sitesi gibi konularda para kazanmak için projelerin geliştiği, para kazanmak adına dahiyane fikirlerin zihinlerde uçuştuğu bir tutulma olacak sizler için.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 4. evinizde hareket edecek. Bu dönem eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklar artmaya başlıyor. Bazılarınız bu dönemde ailenizle çok daha fazla yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirler, bazılarınız ise ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirler.

Satürn haritanızın tamda dip noktasından geçiyor olacak, hayatla, yaşamla yüzleşme zamanı bir nevi. Şu ana kadar kimdiniz, neler yaptınız, doğru adımlar attınız mı, kendinizle yüzleşme ve gelecekle ilgili sağlam adımlar zamanı artık sizler için. Boşa geçirecek ve vaktinizin olmayacağı bir süreç olacak. Dipteyim, sondayım, depresyondayım modu sürekli yakanızda bir çiçek misali takılı kalabilecek. Bu dönem ailenizle ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz, ailenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir.

Aile içinde dudak uçurtan gizli bir takım konular, belgeler ortaya çıkabilir. Ha en güzel tarafı kendinize yeni bir ev alabilirsiniz ama kredisini nasıl ödersiniz orasını bilemiyorum tabi. Geçmişinizi, köklerinizi çok daha fazla sorgulayabilir, araştırabilirsiniz. Elinizde avucunuzda 1 avuç toprağınız falan varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek yatırım yapmak için güzel zamandır. Kalıtımsal bir takım rahatsızlıklarınız varsa ve ohh bende çıkmadı diye seviniyorsanız bir de Satürn’le tanışın bakalım, kalıtımsal rahatsızlıkların hortlayacağı bir dönem olacak sizler için. Ailenizle de test edilebilirsiniz bu süreçte.

Sene boyunca 3. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki 1 sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar. Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman!

Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinde satış işlerine başlayabilirsiniz. Bu işler daha çok gıda, tarım, beslenme, temizlik gibi konular üzerine olabilir. Bu 13 aylık dönemde leyleği havada görmüşçesine çok fazla seyahat edebilirsiniz. Bence minik bir seyahat bavulu odanızda hazır bulunmalı artık! Yabancı dil öğrenmek biraz daha çaba ve emekle sizin için çok daha kolay olacaktır. Ya da bu dönemde sosyal medyada bir fenomen olacaksınız, bu da bir ihtimal sizler için.

19 Aralıkta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. Aile içinde ki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Aile yanından ayrılıp kendi evinize mi çıkmak istiyorsunuz veya yıllarca çalıştınız ev sahibi olmak istiyorsunuz ya da evinize belki de çok pahalı bir iç yenileme için kolları sıvayacaksınız? Belki de yaşadığınız muhiti, semti hatta kenti değiştirmek istiyorsunuz? Aile içinde barış ve huzur ortamı mı gerekiyor? Giderleri paylaşacak bir ev arkadaşı mı? Hangisi olursa olsun Jüpiter hepsi için destek sağlamak üzere göreve hazır olacaktır 1 sene boyunca.

Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili türlü fırsat, şans ve olanaklarla karşılaşabileceksiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Tarıma yönelebilir, organik tarım üzerine yatırım yapabilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haberde evlenme olasılığınızın olması! Bu 13 Aylık dönemde sadece ev almak değil, evlenme şansınızda oldukça yüksek! Yalnız bu süreçte bazılarınız ailenizle ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir.

Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Belki de Mısırlı hiç bilmediğiniz bir dedeniz size veya ailenize miras bırakmış olabilir, kim bilir? Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.