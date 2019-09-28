Akrep – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile fikirlerinizle göz kamaştıracaksınız. Projelerinizi hayata geçirme zamanı sizler için. Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem üzerinize tembellik çöreklenebilir, işler tam olarak istediğiniz gibi gitmeyebilir, üç günde bitmesi gereken işler 10 günde bitebilir mesela. Sağlığınızı ilişkilendiren konularda da tedavi için iyi bir süreçtir. Amaçlarınıza, isteklerinize ulaşmak, yaşama dair hırslarınızı törpülemeniz gereken bir nevi dinlenme dönemi olacak sizler için. Ameliyat için de keza uygundur. Ruhsal dengenizi korumak bu süreçte biraz zor olabilir sizler için, içsel anlamda sıkça huzursuzluk gözleyebilirsiniz. Arkanızdan işiniz ile ilgili iş çevirebilecek olan sinsi, zararlı düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha hırslı, kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz ama çevrenize oldukça çekici enerjiler gönderecek ve özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilirler. Yine fiziki olarak saç boyama, fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme ihtiyacınızın arttığı şu günlerde, Venüs ilaç gibi gelecek size. Kendinizi güzelleştirmek için daha çok zaman harcayabileceksiniz. Yalnız bu dönem olası başlayacak ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Enerjiniz yükselmeye başlayacak ve kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar dikkat çekici olacak. Hayatın bir nevi odak noktası siz olacaksınız ve spot ışıkları üzerinizde parlayacak. Atılım yapma ve girişimlerde bulunma zamanı sizler için. Yalnız biraz egosantrik olabilirsiniz, dikkat etmenizde yarar var.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.