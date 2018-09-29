Akrep – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. 12. evinizde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta! Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, bu hafta iş başına!

Yine bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır, hassas olabilir, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Sizin döneminiz Ekim 20 itibari ile başlayacak, bu yüzden sabretmenizde yarar var. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir hafta. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile fikirlerinizle göz kamaştıracaksınız. Projelerinizi hayata geçirme zamanı sizler için. Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal bir kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu Dolunay zamanı bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar ve kazançlar dengesini iyi kurmanız önem kazanacaktır. Finansal konularla ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Meraklanmayın, bu süreçte kazançlarınızı arttırıcı etkilerde söz konusu. İşinizde terfi alabilir, daha iyi bir işe geçebilirsiniz.