Akrep – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte özellikle hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı. Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz. Bazılarınız platonik ilişkilerinin içine çekebilir. Bu süreçte yalnızlıktan, yalnız çalışmaktan çok daha fazla verim alabilir, yalnızlıktan daha fazla mutlu olabilirsiniz. Önümüzdeki 20 günlük süreçte herhangi bir estetik operasyon yaptırmak için uygun değildir. Kendinizi bir parça değersiz hissedebilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. 3 Ekim’e kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum, ha erteleyemediniz, olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve sözleşmelerin içinden işinize gelmeyen maddeleri çıkartın. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır. Şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir. Yalnız Akrep burçları için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızı bu Dolunay ile kendinizi, bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz ve neye ihtiyacınız var gibi sorularla, ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu eğlence aşk romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek, alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Bu dönemde ilişkisi olmayan Akrepler yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Önümüzde ki 1 ay dinlenme ve bir içe dönüş süreci yaşayacaksınız. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz. Bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Bir Yeni Ay meydana gelecek. 12. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Bu hafta kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta! Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, bu hafta iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır, hassas olabilirsiniz, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Sizin döneminiz 20 Ekim itibari ile başlayacak, bu yüzden sabretmenizde yarar var. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir hafta.