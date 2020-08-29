Akrep – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir. Özel hayatınızı bu Dolunay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var gibi sorular sormaya başlayabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Fedakarlık etmek, alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzdeki süreçte. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha birçok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. 27 Eylül’e kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Ha erteleyemediniz, olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve işinize gelmeyi çıkartın sözleşmeler içinden. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve destek bulabilirsiniz. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra popülerliğiniz artıyor ve daha görünür olmaya başlıyorsunuz. İş arayanlar özellikle, güzellik, kozmetik, giyim, takı, organizasyonlar ile ilgili konularda işe başlayabilirler. Venüs kariyeriniz konusunda, size destek vermek için kolları sıvıyor.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 6. evinde geri gidecek. Mars’ın geri gidiş zamanı enerjinin düştüğü, harekete geçilmekte zorlanılan, bir iş için 3 birim enerji harcarken 10 birim enerji harcanılması gereken ve kişiyi tembelliğe itebilecek bir süreçtir. 6. ev astrolojide sağlıkla ilgili konular, iş ve çalışma ortamı, günlük angarya işler ve en önemlisi sağlıkla ilgili konularla ilgilidir. Bu gerileme sürecinde iş yerinde adeta bir şeylerin tıkandığını ve işlerin ilerleyemediğine şahit olabilirsiniz, iş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında pek yüksek tutmamanızı önerebilirim. Birlikte çalıştığınız kişilerle sudan sebeplerden dolayı aranızda gerginlikler oluşabilir. Bu tarih aralığında özellikle önemli ameliyatlarınızı almamanızı tavsiye edebilirim, sağlık evinizde gerileyecek olan Mars, ameliyatlarda problemler, yaraların çok geç iyileşmesi, tanı ve teşhiste problemler çıkartabilir ve bir diğer olası etkisi de kronik bir takım rahatsızlıklarınızın yeniden nüksetmesi olabilir. Ya da vücudunuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir ve hastalıklara daha da açık olabilirsiniz. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Bir dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzdeki bir ay boyunca. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha birçok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız.