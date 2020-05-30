Akrep – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Parasal konular, kazançlar gündeminizde olacak. Daha fazla para kazanmanın yollarını ararken, parasal konularla ilgili ciddi bazı kararlar almanızda gerekebilecek.

Yalnız Mars’ın tutulmaya sert kontakta olması, riski yatırımlardan, kumardan, borsadan biraz uzak durulması gerektiğine işaret etmekte. Finansal açıdan pek de risk alınması için uygun süreçlerde olmayabilirsiniz. Paranızı daha çok çocuklar, aşk, hobiler için harcayabilirsiniz bu dönemde fakat bunu yaparken abartarak ve ipin ucunu kaçırarak yapmayın. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz