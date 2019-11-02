Akrep – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular hareketlenmeye başlıyor. Ödemelerle ilgili konularda bir rahatlama ve ferahlama hissetmeye başlayacaksınız. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz yalnız keyfe keder harcamalarda ortaya çıkabilir. Gelir ve gider dağılımınıza dikkat etmek yerinde olacaktır. Seyahatler için de para harcayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. Bu Dolunay, işin içinde hem de Satürn olduğu için önemli. Evinizi veya arabanızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Evinize, ailenize ilişkin sorumluluklarınız hafta boyunca artabilir. Bu alanlarda düzen getirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Kontrollü değişim dönemi sizler için.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın kendi kişisel yeteneklerinizi, motivasyonlarınızla ilgili olabileceğine işaret eder. Uyku dönemi sona erdi arkadaşlar, artık harekete geçme, girişimlerde bulunma, yaşamınıza hız katma zamanı! Şu dönem sizler için süper bereketli bir dönem, iyi kullanın. Yalnız sakarlıklar ve minik kazalara da dikkat edin, işin içinde Mars var sonuçta. Daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Cinsel anlamda da tam performans sergileyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte odak noktanız parasal konular, bütçe para kazanma, kazançları arttırma ile ilgili konular olacaktır. Para biriktirebilir, yatırım yapabilir, bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan maddi konularda üzerinize iyimser bir hava yerleşebilir, harcamalar konusunda biraz esnek, gevşek davranabilirsiniz. Dikkatli olmasında fayda var.

26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar yeni iletişim projeleri, seyahatler söz konusu sizler için. Yakın çevreniz ile sorunlarınız var ise bu hafta itibari ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Sorunları daha çok tatlı dille çözebileceksiniz bu dönem içinde. Yine kadınlarla ilgili, kadınları ilgilendiren ürünlerin ticareti işine girmek içinde uygundur. Veya moda, yemek, sanat gibi konularda web sitesi açmak, blog açmak içinde keza uygun bir süreçtir. Eğer ki yalnızsanız mesafe olarak size yakın biri ile flört edebilirsiniz.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay zamanı patronunuzla zam konusunu konuşmak, yeni yıla tamda hak ettiğiniz şekilde bir parayla girmek için koşulları zorlamak adına uygun bir zaman olduğuna işaret etmekte. Para konusunda biraz manipüle edilebilir, kandırılabilirsiniz ama siz bu oyunlara gelmeyin ve kafanızdaki ücret ne ise bu konuda dirençli olun. Eğer serbest meslek sahibi iseniz, kendi işinizi yapıyorsanız veya ticaretle ilgileniyor, ürün satıyorsanız artık sizin de zam yapma zamanınız gelmiş demektir. Parasal konularda hiç çekinmeyin, aklınız da karışmasın. Yine yayıncılık, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam gibi konulardan para kazanabilirsiniz.