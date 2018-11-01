Akrep – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz.

Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sabrınızın test edildiğini düşünebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizi temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için, vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Eğer ki çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız gökyüzü sizi destekleyici bir pozisyonda olacaktır. Bu dönemde olası başlayan ilişkilerimiz daha tutku ve ihtiras dolu olacaktır. Yalnız özel hayatınızda kafanız karışabilir, gerçekçi olmayan ilişkiler içine de çekilebilirsiniz. Gücünüzü, enerjinizi gerçekçi, ayakları yere sağlam basacak şekilde kullanmaya özen gösterin. Romantizm yaşamaya çalışırken kendinizi garip bir kavganın içinde bulmayın.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda!