Akrep – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısı ile sizde mutlu olabilirsiniz, ailenize hediyeler alabilir, onlara destek olabilirsiniz pek çok konuda. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir, onlarla birlikte vakit geçirmek önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir.

Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına, karar verme mekanizmanızı doğru dürüst çalışmayabilir, eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, mesaj..vb haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin, yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin.

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 7. evinize giriş yapacağından dolayı ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendiren konularda sürpriz değişikliklere, radikal bir takım olaylar bekleyebilirsiniz. Mesela aniden, sürpriz bir şekilde evlenmek gibi, evli olanlar ise sürpriz bir şekilde boşanma kararı alması gibi. Evlilik ve ortaklıkla ilgili bilindik tarifler zihninizde yaşantınızda değişime uğrayabilir. İlişkilerde ani çıkışlar, stabiliteyi sağlamakta zorlanmalar olabilir. Uranüs 2026 yılına kadar 7. evinizde kalacak, eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise bu etkileri çok daha çabuk ve derinden hissedebilirsiniz. Eğer yok ise, hemen bir şeyler olmasını beklememek gerek. Önümüzdeki aylarda Uranüs'ün etkilerinden sıkça bahsedeceğim sizlere. Siz bu ay onun enerjisine yavaş yavaş alışın bakalım. 6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Akrep'ler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızı bu Yeni Ay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var…vb sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu, eğlence, aşk, romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Bu dönemde ilişkisi olmayan Akrep'ler yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile beraber, bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş konuları, günlük işleriniz ve sağlığınıza ilişkin konular olacaktır. Hayatınızın bu konularını yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş dönemine giriyorsunuz, bu kadar iş peşinde koştururken sağlığı da ihmal etmemelisiniz. İş değişikliği, yeni müşteriler, yeni projeler zamanı sizler için. Aslında genel anlamda tablo olumlu olmakla beraber sizlerde iş ile ilgili konularda yoğun bir tatminsizlik duygusu sarabilir de. Keza bu dönem check up yaptırmak, sağlığınızla ekstradan ilgilenmek, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç, bunun yanı sıra diyet ve spora başlamak için de keza öyle. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Boyun ve boğaz bölgesi oldukça hassas olabilir.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs size dolu dizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak. Yaratıcılık, gerektiren işlerde çalışanlar bu hafta sizlere sürpriz iş teklifleri, projelerinizin kabulü, oyunculuk teklifleri, gelebilir. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Yalnız bu dönemde lükse olan düşkünlüğünüz artabilir, paranızı daha kolay düşünmeden harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bu dönem eğer ki hamile kalmak gibi bir niyetiniz var ise, gökyüzü bu konuda sizi destekler pozisyonda olacak.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars harcamalarınızla ilgili dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarılarda bulunmakta. Ödemeler stres yaratabilir, finansal konularla ilgili daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Veya para ile ilgili endişeli bir ruh haline bürünebilirsiniz.