Akrep – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk, evlilik, söz, nişan gibi ciddi ilişkilerin başlama zamanıdır bu! Eğer yalnızsanız, aşk her an bir şekilde kapınızı çalabilir, bir birlikteliğiniz varsa daha romantik zamanlara dalış yapabilir, hediyeler alabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin kılık kıyafetine de minik dokunuşlar yapabilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklardan yana şanslı ve de bereketli bir döneme giriyorsunuz.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay, dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu Dolunay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durum da olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir ya da bu konuda umutlarınız, hayalleriniz olabilir. Ancak Neptün etkili bu Dolunay sizi gerçekleri görmekten de alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Bir ay boyunca odaklanacağınız alanlar iş konuları, günlük işleriniz ve sağlığınıza ilişkin konular olacaktır. Hayatınızın bu konularını yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş dönemine giriyorsunuz, bu kadar iş peşinde koştururken sağlığı da ihmal etmemelisiniz. İş değişikliği, yeni müşteriler, yeni projeler zamanı sizler için. Aslında genel anlamda tablo olumlu olmakla beraber sizleri işe ilgili konularda yoğun bir tatminsizlik duygusu sarabilir de. Keza bu dönem check-up yaptırmak, sağlığınızla ekstradan ilgilenmek, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç. Bunun yanı sıra diyet ve spora başlamak için de keza öyle.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak. Doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir. Kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamandır. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, bu kez paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar Kova burcunda seyahat edecek. Evinizde bir hareketlenme başlıyor. Bu yer değiştirme, taşınma, evinizin içinde bir değişimin yanı sıra, güvenlik tedbirlerini de arttırabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde gerginliklerden uzak durmalı, olası sorunları daha makul seviyede bir enerjiyle büyük tartışmalara dönüştürmeden çözmekte fayda var. Evinizde ateşli aygıtlara, keskin aletlere de dikkat etmelisiniz.