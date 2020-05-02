Akrep – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

12 Mayıst’a ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Parasal konular, harcamalar, krediler, burslar, nafaka, prim, burs gibi konularda bazı gecikme ve engeller söz konusu olabilir bu süreçte. Size düzenli olarak gelen ödemelerinizde bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Nafakalar, burslar geç ödenebilir mesela. Ya da almayı düşündüğünüz kredi oranı pat diye yükselebilir. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu süreçte yakın çevreniz ve kardeşlerinizle para getirmesi olası planlarınızda bazı yavaşlamalar, aksaklıklar olabilir. Para getirecek projeleriniz ve fikirleriniz olabilir ama bunları hayata geçirmek için ihtiyacınız olan kontaklar yada fırsatlar istediğiniz anda gelmeyebilir. Bu dönemi işleri geliştirmek, projeleri yapılandırma süreci gibi değerlendirebilirsiniz. Ya da çıkması hedeflediğiniz tatil ve seyahatleri başka zamanlara organize etmeniz gerekebilir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda.