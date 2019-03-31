Akrep – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Çok hızlı, etkin ve süper yoğun bir çalışma süreci sizleri bekliyor. Beklenmedik, aniden gelişen projelerin içinde bulabilirsiniz kendinizi ve yeni iş teklifleri alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra bu hafta özellikle tanıtım, reklam, pr., halkla ilişkiler çalışmaları için de oldukça uygun bir hafta. Yalnız bu Yeni Ay sağlığınızı ilgilendiren bölgede olacağından ve işin içinde Koç enerjisi olacağından dolayı, öncelikle kazalara karşı biraz daha açık olabilirsiniz, dikkatli olmanızda yarar var. Özellikle tansiyon problemi olanların biraz daha sağlıklarına dikkat etmelerinde yarar var. Bu Yeni Ay yaşamınıza spor gibi bir aktiviteyi de dahil edebilir. Genel anlamda güzel olmakla beraber sağlıkla ilgili konular açıkçası benim bir parça kafamı karıştırdı.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni işlerin, yeni projelerin tekliflerini alabilirsiniz, işinizle ilgi önemli sözleşmeler, anlaşma gerektiren konular ön planda olabilecek. Eğer iş arıyorsanız veya terfi beklentiniz varsa bu süreçte bu konuların üzerine daha çok eğilebilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile oldukça dikkat çekici olabileceksiniz. Günlük angarya işlerinizin altında zekice ve pratik çözümleriniz ile kalkabileceksiniz. Yalnız sağlıkla ilgili olarak özellikle cildiniz, baş bölgeniz ve sinir sisteminiz hassas olabilir. Bu geçişin tek düşündürücü yanı, hızlı düşünmekten ve hızlı karar almaktan, fazla dürüst olmaktan (aklına geleni çat diye söylemek aslında) özellikle iş ortamınızda bazı problemlere neden olabilir, hem istemeden de olsa birilerinin kalbini kırabilirsiniz. Hızlı düşünmek ve çözüm odaklı olmak evet iyidir, ama siz yine de sakinliği elden bırakmamanızda yarar var.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta! Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır, hassas olabilir, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir dönem. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu dönem yeni sağlam iş ilişkileri kurabilirsiniz, eğer yalnızsanız ciddi ilişkiler kapınızı çalabilir. Yaptığınız işe yeni ortaklar bulabilirsiniz, size destek olacak kişilerle sürekli bir araya gelebilirsiniz.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylüle kadar devam edecek. 3. evinizde geri gidecek olan Satürn; yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak. Doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir. Kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamandır. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.