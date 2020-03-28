Akrep – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Akrep burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Maddi olarak daha da güçlenmeye başlayacak ve daha rahat para kazanmaya başlayabileceksiniz. Bu süreçte eşinizin veya ortağınızın maddi olanaklarından da daha rahat yararlanabileceksiniz. Bunun yanı sıra ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirleriniz de keza artmaya başlayabilecek. Bu dönemde şirket kurabilir, kredi çekebilir, banka ile önemli işlerinizi halledebilir, primler, burslar gibi konularda destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Mirasla ilgili konularda da destekleyici etkiler söz konusu olacaktır. Yalnız özel hayatınızda, ilişkilerinizde krizler söz konusu dikkatli olmanızda yarar var.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev ise astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konular ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni iş, yeni proje teklifleri alabilirsiniz. İşinizle ilgi önemli sözleşmeler, anlaşma gerektiren konular ön planda olabilecek. Eğer iş arıyorsanız veya terfi beklentiniz varsa bu süreçte bu konuların üzerine daha çok eğilebilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile oldukça dikkat çekici olabileceksiniz. Günlük angarya işlerinizin altında zekice ve pratik çözümleriniz ile kalkabileceksiniz. Yalnız sağlıkla ilgili olarak özellikle cildiniz, baş bölgeniz ve sinir sisteminiz hassas olabilir. Bu geçişin tek düşündürücü yanı, hızlı düşünmekten ve hızlı karar almaktan, fazla dürüst olmaktan (aklına geleni çat diye söylemek aslında) özellikle iş ortamınızda bazı problemlere neden olabilir. Hem istemeden de olsa birilerinin kalbini kırabilirsiniz. Hızlı düşünmek ve çözüm odaklı olmak evet iyidir ama siz yine de sakinliği elden bırakmamanızda yarar var.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu dönem yeni sağlam iş ilişkileri kurabilirsiniz, eğer yalnızsanız ciddi ilişkiler kapınızı çalabilir. Yaptığınız işe yeni ortaklar bulabilirsiniz. Size destek olacak kişilerle sürekli bir araya gelebilirsiniz. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal, kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu Yeni Ay zamanı bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedi sürpriz ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Hafta boyunca anlaşmalardan, sözleşmelerden yana şansınız açık olacak.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”